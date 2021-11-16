В Генштабе Белоруссии рассказали о ситуации на белорусско-польской границе

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Заместитель начальника управления радиационной, химической и биологической защиты и экологии Генерального штаба Вооруженных Сил Игорь Малык рассказал о ситуации на белорусско-польской границе.
В Генштабе Белоруссии рассказали о ситуации на белорусско-польской границе
  • Reuters

«Сегодня мы стали свидетелями того, как польские силовики на белорусско-польской границе в отношении беженцев, среди которых женщины и дети, применяли специальные средства, содержащие токсичные химикаты раздражающего действия. Необдуманное применение подобных средств может привести к необратимым последствиям для здоровья людей, повреждая органы дыхания и зрения», — цитирует Малыка БЕЛТА.

По его словам, «наибольшую опасность это представляет для людей, имеющих хронические заболевания данных органов».

Ранее Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил, что инициирует расследование фактов применения польскими силовиками спецсредств против мигрантов на границе.

Также в Пограничной страже Польши заявили, что в случае необходимости сотрудники ведомства без колебаний применят оружие.

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