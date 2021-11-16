Политолог Бальбек заявил об отсутствии стабильности на Украине

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Анастасия Белоусова
Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал заявление внештатного советника главы офиса президента по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны Украины Алексея Арестовича о том, что на Украине есть девять сценариев обороны на случай «агрессии России».
Политолог Бальбек заявил об отсутствии стабильности на Украине
  • Reuters

«В сегодняшней Украине, скажем прямо, нет стабильности, и Арестович — это наглядный пример того, как несколько человек создают дополнительные нагрузки на бюджет и будоражат настроения в обществе. Интересно, с каких это пор военные стали делиться своими планами с внештатными советниками, пусть даже и президента, откуда Арестович знает, что они там напридумывали», — считает политолог.

По его мнению, Арестович сделал данное заявление для того, чтобы «прочитать свою любимую фамилию в заголовках СМИ».

«Так что сейчас мы наблюдаем очередное соло в исполнении эпатажного, самовлюблённого и, самое главное, крайне некомпетентного человека, представляющего украинские элиты», — заключил Бальбек.

Ранее внештатный советник главы офиса президента по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны Украины Алексей Арестович в эфире программы «Свобода слова на ICTV» заявил, что Киев располагает девятью сценариями обороны на случай возможной «агрессии» Москвы.

Он добавил, что в офисе Зеленского «должным образом» оценивают уровень возможной опасности.

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