На Украине заявили о девяти сценариях обороны на случай «агрессии России»

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Внештатный советник главы офиса президента по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны Украины Алексей Арестович в эфире программы «Свобода слова на ICTV» заявил, что Киев располагает девятью сценариями обороны на случай возможной «агрессии» Москвы.
На Украине заявили о девяти сценариях обороны на случай «агрессии России»
  • © US Army

«Девять сценариев обороны страны с апреля существуют и обеспечены и материально, и организационно. И они постоянно совершенствуются», — приводит его слова УНИАН.

Арестович отметил, что в офисе президента Украины Владимира Зеленского «должным образом» оценивают уровень возможной опасности.

«Президентская вертикаль действует соответственно», — заверил он.

Ранее российский лидер Владимир Путин высказался о заявлениях о якобы подготовке России к вторжению на Украину.

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