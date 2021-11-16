На Украине заявили о девяти сценариях обороны на случай «агрессии России»
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«Девять сценариев обороны страны с апреля существуют и обеспечены и материально, и организационно. И они постоянно совершенствуются», — приводит его слова УНИАН.
Арестович отметил, что в офисе президента Украины Владимира Зеленского «должным образом» оценивают уровень возможной опасности.
«Президентская вертикаль действует соответственно», — заверил он.
Ранее российский лидер Владимир Путин высказался о заявлениях о якобы подготовке России к вторжению на Украину.