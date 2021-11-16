В ГД прокомментировали заявление о сценариях обороны Украины на случай «агрессии России»

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT заявление внештатного советника главы офиса президента по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны Украины Алексея Арестовича о том, что Киев располагает девятью сценариями обороны на случай возможной «агрессии» Москвы.

«Создание сценариев на случай военной кампании с Россией — это лишь очередное выкачивание денег из государственного бюджета Украины и получение дотаций для стратегов, которые разработают планы обороны и контратак», — считает депутат.

По его словам, «никакой агрессии Киев не дождётся».

«Это показали и события последних семи лет, это доказывает сдержанная и, скажем прямо, миролюбивая политика нашего государства», — добавил парламентарий.

Белик отметил, что Арестович — один из самых главных «скандальных фигурантов украинских политических элит».

«Ему нужно внимание, сделанное даже на таком дешёвом пиаре, как уже набившая оскомину война с Россией, вот и старается изо всех сил — придумал девять сценариев. Посмотрим к концу года — может, их появится и 29, но, как бы то ни было, у нас в планах нет войны с Украиной», — считает он.

Ранее внештатный советник главы офиса президента по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны Украины Алексей Арестович в эфире программы «Свобода слова на ICTV» заявил, что Киев располагает девятью сценариями обороны на случай возможной «агрессии» Москвы.

Он подчеркнул, что сценарии обеспечены «и материально, и организационно. И они постоянно совершенствуются».