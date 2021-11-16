Глава «Нафтогаза» рассказал о возможных потерях Украины от запуска «Северного потока — 2»

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В случае запуска газопровода «Северный поток — 2» ежегодные потери Киева составят около $2 млрд. Такое мнение выразил глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.

«Украина будет терять около $2 млрд в год, если «Северный поток — 2» будет запущен, что эквивалентно примерно 1,5% ВВП страны», — отметил Витренко в беседе с агентством Reuters. 

Он отметил, что по этой причине Киев по-прежнему надеется заблокировать российский проект.

По словам главы «Нафтогаза», трубопровод «угрожает мировой безопасности».

Ранее Юрий Витренко заявил, что немецкий регулятор принял решение об участии украинской компании в сертификации оператора «Северного потока — 2».

Регулятор ФРГ подтвердил, что украинские «Нафтогаз» и «Оператор ГТС Украины» допущены к процессу сертификации трубопровода «Северный поток — 2».

Строительство газопровода «Северный поток — 2» было полностью завершено 10 сентября.

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