Кулеба заявил о желании Киева, Берлина и Парижа сохранить нормандский формат на уровне МИД

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на встрече с главами МИД Франции и Германии стороны согласились, что необходимо сохранить нормандский формат на уровне глав внешнеполитических ведомств.
Кулеба заявил о желании Киева, Берлина и Парижа сохранить нормандский формат на уровне МИД
  • AP

Об этом он сообщил журналистам после встречи с немецким и французским коллегами. Трансляция велась на странице МИД Украины в Facebook.

«Мы согласились, что нормандский формат на уровне министров иностранных дел должен быть сохранён», — сказал Кулеба.

Также он заявил, что министры продолжат работу над организацией четырёхсторонней встречи с участием главы МИД России Сергея Лаврова. Кулеба выступил за «откровенный и предметный диалог».

Ранее Кулеба обвинил Россию в деструктивном подходе к переговорам в нормандском формате.

9 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова к переговорам в нормандском формате на уровне министров и саммиту, но нужно заранее подготовить совместный документ.

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