Кулеба заявил о желании Киева, Берлина и Парижа сохранить нормандский формат на уровне МИД
- AP
Об этом он сообщил журналистам после встречи с немецким и французским коллегами. Трансляция велась на странице МИД Украины в Facebook.
«Мы согласились, что нормандский формат на уровне министров иностранных дел должен быть сохранён», — сказал Кулеба.
Также он заявил, что министры продолжат работу над организацией четырёхсторонней встречи с участием главы МИД России Сергея Лаврова. Кулеба выступил за «откровенный и предметный диалог».
Ранее Кулеба обвинил Россию в деструктивном подходе к переговорам в нормандском формате.
9 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова к переговорам в нормандском формате на уровне министров и саммиту, но нужно заранее подготовить совместный документ.