Ряд украинских журналистов призвали Запад повлиять на ситуацию со свободой слова в стране

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Журналисты закрытых украинских СМИ обратились к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу и главам МИД ряда стран с просьбой повлиять на ситуацию со свободой слова на Украине.
Ряд украинских журналистов призвали Запад повлиять на ситуацию со свободой слова в стране
  • Reuters

«Журналисты незаконно закрытых украинских СМИ обратились к генсеку НАТО и главам МИД ряда стран с просьбой повлиять на ситуацию со свободой слова в стране», — говорится в сообщении на сайте телеканала «Первый независимый».

Отмечается, что, помимо Столтенберга, обращение направлено главам МИД Австрии, Франции, Грузии, Испании и Молдавии.

Авторами письма стали журналисты телеканалов «112 Украина», NEWSONE, ZIK и «Первый независимый», а также интернет-изданий «СТРАНА.ua» и «Шарий.net».

23 сентября глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер заявила об обеспокоенности санкциями украинских властей против СМИ.

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