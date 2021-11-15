Sputnik Беларусь: мигранты начали разбивать палатки на КПП у границы с Польшей

Беженцы начали разбивать палатки у белорусского КПП на границе с Польшей.

«Беженцы говорят, что им очень холодно, многие сидят прямо на асфальте. Прямо сейчас в «Брузгах» (белорусский КПП. — RT) +3 °С», — говорится в сообщении Sputnik Беларусь.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее призвала Москву повлиять на Минск в вопросе миграционного кризиса в интересах улучшения отношений с Евросоюзом.

С аналогичной инициативой выступил также врио главы МИД ФРГ Хайко Маас.

Президент России в разговоре с врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель предложил наладить обсуждение проблемы миграционного кризиса в контактах стран — членов Евросоюза с Белоруссией.