Политолог Брутер прокомментировал поставку 80 тонн боеприпасов от США на Украину

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT прокомментировал поставку на Украину 80 т боеприпасов от США.

«Я думаю, что военная помощь США Украине будет продолжаться. Она будет со временем усиливаться... Это означает, что США постепенно будут обустраивать свою военную инфраструктуру на Украине», — считает политолог.

Он также назвал происходящее американским проектом, «который используется как средство сдерживания России».

Ранее в посольстве США в Киеве объявили о получении Украиной порядка 80 т боевых припасов из Соединённых Штатов.

Эта поставка стала четвёртой по счёту в рамках дополнительной помощи в размере $60 млн, которую президент США Джо Байден направил на Украину в августе.

По мнению посольства, это «показывает преданность США успеху стабильной, демократической и свободной Украины».