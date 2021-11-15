На Украине заявили о возможном введении ЧП на границе с Белоруссией

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что по итогам межведомственного совещания по ситуации на границе с Белоруссией не исключается вариант введения чрезвычайного положения (ЧП) в приграничных с ней областях в целях урегулирования миграционного кризиса.

«Проработаны различные сценарии... вплоть до того, чтобы вводилось чрезвычайное положение в приграничных (с Белоруссией. — RT) областях», — цитирует Интерфакс слова Монастырского.

По его мнению, стратегическая цель Украины на два ближайших года заключается в строительстве государственной границы, на что предусмотрены средства в бюджете следующего года.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинские власти готовятся к разным сценариям развития миграционного кризиса на польско-белорусской границе.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал адекватно реагировать на ситуацию с мигрантами на границах.