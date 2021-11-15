На Украине заявили о возможном введении ЧП на границе с Белоруссией
«Проработаны различные сценарии... вплоть до того, чтобы вводилось чрезвычайное положение в приграничных (с Белоруссией. — RT) областях», — цитирует Интерфакс слова Монастырского.
По его мнению, стратегическая цель Украины на два ближайших года заключается в строительстве государственной границы, на что предусмотрены средства в бюджете следующего года.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинские власти готовятся к разным сценариям развития миграционного кризиса на польско-белорусской границе.
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал адекватно реагировать на ситуацию с мигрантами на границах.