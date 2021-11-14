В Грузии девять депутатов объявили голодовку в поддержку Саакашвили
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Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».
Отмечается, что голодовку объявили депутаты Акакий Минашвили, Темур Джанашия, Бачуки Кардава, Ника Мачутадзе, Георгий Годабрелидзе, Сулхан Сибашвили, Леван Бежашвили, Абдулла Исмаилов и Давид Киркитадзе.
Парламентарии требуют перевести Саакашвили из тюремной больницы в гражданскую клинику.
Ранее в Тбилиси у здания парламента сторонники Саакашвили провели митинг с требованием перевести политика из тюремной больницы в гражданскую клинику.
ЕСПЧ отказал Саакашвили в переводе в частную клинику.