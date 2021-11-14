В Грузии девять депутатов объявили голодовку в поддержку Саакашвили

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Девять оппозиционных депутатов парламента Грузии начали голодовку в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
В Грузии девять депутатов объявили голодовку в поддержку Саакашвили
  • AP

Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

Отмечается, что голодовку объявили депутаты Акакий Минашвили, Темур Джанашия, Бачуки Кардава, Ника Мачутадзе, Георгий Годабрелидзе, Сулхан Сибашвили, Леван Бежашвили, Абдулла Исмаилов и Давид Киркитадзе.

Парламентарии требуют перевести Саакашвили из тюремной больницы в гражданскую клинику.

Ранее в Тбилиси у здания парламента сторонники Саакашвили провели митинг с требованием перевести политика из тюремной больницы в гражданскую клинику.

ЕСПЧ отказал Саакашвили в переводе в частную клинику.

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