В Грузии девять депутатов объявили голодовку в поддержку Саакашвили

Девять оппозиционных депутатов парламента Грузии начали голодовку в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

Отмечается, что голодовку объявили депутаты Акакий Минашвили, Темур Джанашия, Бачуки Кардава, Ника Мачутадзе, Георгий Годабрелидзе, Сулхан Сибашвили, Леван Бежашвили, Абдулла Исмаилов и Давид Киркитадзе.

Парламентарии требуют перевести Саакашвили из тюремной больницы в гражданскую клинику.

Ранее в Тбилиси у здания парламента сторонники Саакашвили провели митинг с требованием перевести политика из тюремной больницы в гражданскую клинику.

ЕСПЧ отказал Саакашвили в переводе в частную клинику.