ЕСПЧ отказал Саакашвили в переводе в частную клинику

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили в переводе в частную клинику, сообщил министр юстиции страны Рати Брегадзе.
ЕСПЧ отказал Саакашвили в переводе в частную клинику
  • AFP
  • © CREDITSERGEI SUPINSKY

«Страсбургский суд не удовлетворил указанное требование истца и вместо перевода в гражданскую клинику настоятельно призвал истца прекратить голодовку», — написал Брегадзе в своём Facebook.

Он отметил, что, согласно заявлению Саакашвили, в тюремной больнице должным образом не обеспечены его безопасность и здоровье.

Ранее Госдепартамент США призвал грузинские власти оказать необходимую медицинскую помощь Михаилу Саакашвили.

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