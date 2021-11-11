ЕСПЧ отказал Саакашвили в переводе в частную клинику
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«Страсбургский суд не удовлетворил указанное требование истца и вместо перевода в гражданскую клинику настоятельно призвал истца прекратить голодовку», — написал Брегадзе в своём Facebook.
Он отметил, что, согласно заявлению Саакашвили, в тюремной больнице должным образом не обеспечены его безопасность и здоровье.
Ранее Госдепартамент США призвал грузинские власти оказать необходимую медицинскую помощь Михаилу Саакашвили.