ЕСПЧ отказал Саакашвили в переводе в частную клинику

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили в переводе в частную клинику, сообщил министр юстиции страны Рати Брегадзе.

«Страсбургский суд не удовлетворил указанное требование истца и вместо перевода в гражданскую клинику настоятельно призвал истца прекратить голодовку», — написал Брегадзе в своём Facebook.

Он отметил, что, согласно заявлению Саакашвили, в тюремной больнице должным образом не обеспечены его безопасность и здоровье.

Ранее Госдепартамент США призвал грузинские власти оказать необходимую медицинскую помощь Михаилу Саакашвили.