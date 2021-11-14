В Белоруссии рассказали о гуманитарной помощи, предоставленной мигрантам на границе

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За пять дней беженцы на границе Польши и Белоруссии получили 18,6 т гуманитарной помощи от Минска в виде продуктов питания.
В Белоруссии рассказали о гуманитарной помощи, предоставленной мигрантам на границе
  • Reuters

«По итогу пяти дней была оказана гуманитарная помощь: продукты питания — 18,6 т», — говорится в Telegram-канале Совета республики.

В составе гуманитарного груза были молоко, хлебобулочные и кондитерские изделия, консервы, фрукты, детское питание, вода, одежда и одеяла. 

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Польша нарушает все нормы международного права в ситуации с мигрантами.

8 ноября польские силовики задействовали авиацию на месте скопления мигрантов. По заявлениям белорусского погранкомитета, часть беженцев «перешли к более решительным действиям и начали разрушать польские заграждения».

По данным МВД Польши, на границе с Белоруссией находятся примерно 12 тыс. польских военных и 4 тыс. пограничников.

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