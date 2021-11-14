Депутат Рады усомнился в адекватном восприятии Зеленским ситуации в энергетике

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Заявление президента Украины Владимира Зеленского о ситуации в энергетике говорит о его неадекватном восприятии происходящего в стране, утверждает депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Алексей Кучеренко.
Депутат Рады усомнился в адекватном восприятии Зеленским ситуации в энергетике
  • AP

«Просто жуть, аж страшно стало, вы понимаете... Владимир Александрович, если вам советники рекомендовали такую речь, гоните их в шею. Это не речь президента, который адекватно воспринимает ситуацию в стране», — приводит слова украинского депутата РИА Новости.

По мнению Кучеренко, советники украинского государственного лидера боятся раскрыть ему правду о провалах в сфере энергетики. Он напомнил, что на Украине простаивает 90% мощностей ТЭС, которые находятся в государственной собственности.

«Что можно сказать, если 2 ноября при температуре +15 °С на улице мы были вынуждены, наша энергосистема, аварийно брать энергетическую поддержку со стороны Белоруссии», — заключил он.

Согласно данным украинской компании «Центрэнерго», в стране простаивает 90% мощностей государственных теплоэлектростанций (ТЭС).

Уточняется, что не работает 14 энергоблоков, ещё шесть в настоящее время находится на разных стадиях технического ремонта.

Мэр Киева Виталий Кличко заявлял о возможных веерных отключениях электричества в украинской столице.

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