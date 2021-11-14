На Украине заявили об отключении 90% мощностей государственных ТЭС

Простаивают 90% мощностей государственных теплоэлектростанций (ТЭС) украинской компании «Центрэнерго», информирует РИА Новости со ссылкой на данные компании «Укрэнерго».

Отмечается, что по данным УНИАН, из-за нехватки угля простаивают 60% мощностей.

Уточняется, что не работают 14 энергоблоков, ещё шесть в настоящее время находятся на разных стадиях технического ремонта.

Ранее в пресс-службе компании «Укрэнерго» сообщили, что по состоянию на 13 ноября на Украине государственные теплоэлектростанции загружены на 10%

Мэр Киева Виталий Кличко заявлял о возможных веерных отключениях электричества в украинской столице.

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