На Украине заявили об отключении 90% мощностей государственных ТЭС
Отмечается, что по данным УНИАН, из-за нехватки угля простаивают 60% мощностей.
Уточняется, что не работают 14 энергоблоков, ещё шесть в настоящее время находятся на разных стадиях технического ремонта.
Ранее в пресс-службе компании «Укрэнерго» сообщили, что по состоянию на 13 ноября на Украине государственные теплоэлектростанции загружены на 10%
Мэр Киева Виталий Кличко заявлял о возможных веерных отключениях электричества в украинской столице.
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