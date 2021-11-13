В МИД России заявили о нежелании соседних с Белоруссией стран сотрудничать с Минском
- РИА Новости
«Почему-то представители сопредельных с Белоруссией стран наотрез отказываются наладить какое-либо конструктивное взаимодействие с соответствующими правоохранительными органами Белоруссии», — цитирует РИА Новости Лукьянцева.
По его словам, «если есть проблемы, то их следует решать в диалоге между заинтересованными ведомствами и налаживать конструктивное сотрудничество».
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко призвал руководство Литвы и Польши отказаться от конфронтационной риторики и вернуться к диалогу и сотрудничеству.
Президент России Владимир Путин обсудил с белорусским лидером ситуацию вокруг беженцев на границах Белоруссии с Польшей и Литвой.