В МИД России заявили о нежелании соседних с Белоруссией стран сотрудничать с Минском

Соседние с Белоруссией страны отказываются сотрудничать с Минском по ситуации с мигрантами на границе. Об этом заявил уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.

«Почему-то представители сопредельных с Белоруссией стран наотрез отказываются наладить какое-либо конструктивное взаимодействие с соответствующими правоохранительными органами Белоруссии», — цитирует РИА Новости Лукьянцева.

По его словам, «если есть проблемы, то их следует решать в диалоге между заинтересованными ведомствами и налаживать конструктивное сотрудничество».

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко призвал руководство Литвы и Польши отказаться от конфронтационной риторики и вернуться к диалогу и сотрудничеству.

Президент России Владимир Путин обсудил с белорусским лидером ситуацию вокруг беженцев на границах Белоруссии с Польшей и Литвой.