Лукашенко призвал руководство Литвы и Польши к сотрудничеству

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Белорусский президент Александр Лукашенко призвал руководство Литвы и Польши отказаться от конфронтационной риторики и вернуться к диалогу и сотрудничеству. Об этом, как передаёт БЕЛТА, он сказал в ходе встречи с коллективом и строителями БелАЭС.
Лукашенко призвал руководство Литвы и Польши к сотрудничеству
  • Reuters

Он заявил, что хочет обратиться к руководству Литвы с призывом «жить дружно» и «вместе трудиться». По словам Лукашенко, он хочет то же самое сказать и руководству Польши. 

Белорусский президент добавил, что в стране «не встанут на колени».

«Мы ответим, и я уже говорил: даже если останемся одни в окружении, мы ответим. Думаю, они это поняли. Давайте работать вместе, мы готовы открыто сотрудничать», — сказал Лукашенко.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа поддержал координационный совет белорусской оппозиции.

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