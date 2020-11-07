Лукашенко призвал руководство Литвы и Польши к сотрудничеству
- Reuters
Он заявил, что хочет обратиться к руководству Литвы с призывом «жить дружно» и «вместе трудиться». По словам Лукашенко, он хочет то же самое сказать и руководству Польши.
Белорусский президент добавил, что в стране «не встанут на колени».
«Мы ответим, и я уже говорил: даже если останемся одни в окружении, мы ответим. Думаю, они это поняли. Давайте работать вместе, мы готовы открыто сотрудничать», — сказал Лукашенко.
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа поддержал координационный совет белорусской оппозиции.