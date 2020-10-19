Президент Литвы поддержал координационный совет белорусской оппозиции

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Координационный совет белорусской оппозиции является важным органом для поддержания диалога с властями Белоруссии. Об этом говорится в заявлении пресс-службы президента Литвы Гитанаса Науседы по итогам переговоров с председателем Национального совета Швейцарии Изабель Море.
Президент Литвы поддержал координационный совет белорусской оппозиции
  • Reuters

«По словам президента, агрессивная политика России остаётся ключевым фактором, не позволяющим нашему соседу суверенно определять своё будущее», — говорится в сообщении.

Как отмечается, судьба Беларуси «должна определяться только волей белорусского народа». 

«Координационный совет Беларуси является ключевым оппозиционным органом, способным вести диалог, ведущий к новым, демократическим выборам», — добавили в пресс-службе.

Уточняется, что в Литве приветствуют решение Швейцарии присоединиться к санкциям ЕС в отношении высших должностных лиц Белоруссии.

В середине сентября белорусский лидер Александр Лукашенко призвал народы Литвы, Польши и Украины остановить своих «безумных политиков» и не дать развязаться войне.

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