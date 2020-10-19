Президент Литвы поддержал координационный совет белорусской оппозиции
- Reuters
«По словам президента, агрессивная политика России остаётся ключевым фактором, не позволяющим нашему соседу суверенно определять своё будущее», — говорится в сообщении.
Как отмечается, судьба Беларуси «должна определяться только волей белорусского народа».
«Координационный совет Беларуси является ключевым оппозиционным органом, способным вести диалог, ведущий к новым, демократическим выборам», — добавили в пресс-службе.
Уточняется, что в Литве приветствуют решение Швейцарии присоединиться к санкциям ЕС в отношении высших должностных лиц Белоруссии.
В середине сентября белорусский лидер Александр Лукашенко призвал народы Литвы, Польши и Украины остановить своих «безумных политиков» и не дать развязаться войне.