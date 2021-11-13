В Белоруссии заявили о проникновении группы мигрантов на территорию Польши
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«Есть группа вблизи от пункта пропуска («Брузги — Кузница»). Они действительно находятся на польской территории. До 100 человек. Они оказались вблизи колючего ограждения, установленного польской стороной», — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Польша нарушает все нормы международного права в ситуации с мигрантами.
9 ноября председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде выразила глубокую обеспокоенность в связи с ситуацией на границе Белоруссии и Польши.