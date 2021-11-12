Парламентарии России и Белоруссии обсудят реакцию ПАСЕ и ОБСЕ на миграционный кризис

Российские и белорусские парламентарии обсудят реакцию ПАСЕ, ОБСЕ и Европарламента на миграционный кризис, сложившийся на белорусско-польской границе, заявил председатель палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимир Андрейченко.

«Буквально позавчера мы с председателем Госдумы Вячеславом Володиным обменялись мнениями и приняли решение, чтобы в самое ближайшее время поднять эти вопросы на сессии Парламентского собрания союза Беларуси и России, которая состоится в Минске», — цитирует Андрейченко БЕЛТА.

По словам представителя нижней палаты парламента Белоруссии, сложившаяся ситуация является вопиющим нарушением прав человека и невыполнением международных обязательств в отношении беженцев Польшей, Литвой и другими странами ЕС.

«Самое, наверное, печальное, — что эти вопросы абсолютно не замечают страны ЕС и такие международные организации, как ОБСЕ, ПАСЕ, Европейский парламент», — подчеркнул Андрейченко.

США, Великобритания и часть стран Евросоюза в Совете Безопасности ООН ранее обвинили Минск в миграционном кризисе на границе с Польшей.

Врио министра иностранных дел Германии Хайко Маас обсудил с главой МИД Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом санкции в отношении Белоруссии в связи с ситуацией с мигрантами.