Парламентарии России и Белоруссии обсудят реакцию ПАСЕ и ОБСЕ на миграционный кризис
- Reuters
«Буквально позавчера мы с председателем Госдумы Вячеславом Володиным обменялись мнениями и приняли решение, чтобы в самое ближайшее время поднять эти вопросы на сессии Парламентского собрания союза Беларуси и России, которая состоится в Минске», — цитирует Андрейченко БЕЛТА.
По словам представителя нижней палаты парламента Белоруссии, сложившаяся ситуация является вопиющим нарушением прав человека и невыполнением международных обязательств в отношении беженцев Польшей, Литвой и другими странами ЕС.
«Самое, наверное, печальное, — что эти вопросы абсолютно не замечают страны ЕС и такие международные организации, как ОБСЕ, ПАСЕ, Европейский парламент», — подчеркнул Андрейченко.
США, Великобритания и часть стран Евросоюза в Совете Безопасности ООН ранее обвинили Минск в миграционном кризисе на границе с Польшей.
Врио министра иностранных дел Германии Хайко Маас обсудил с главой МИД Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом санкции в отношении Белоруссии в связи с ситуацией с мигрантами.