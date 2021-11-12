В МИД Белоруссии пригрозили жёстким ответом в случае очередных санкций ЕС

Власти Белоруссии готовы пойти на жёсткие ответные меры, если прошедшие закрытые консультации членов Совета Безопасности ООН по ситуации на польско-белорусской границе будут использованы Евросоюзом в качестве аргумента для введения очередных санкций.

Об этом заявил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

«Если же это мероприятие будет использовано Евросоюзом в качестве дополнительного аргумента для введения очередного пакета санкций, то хочу сказать, что Минск готов на самые жёсткие ответные меры», — цитирует ТАСС Глаза.

По его словам, абсолютно понятно, что напряжённость на границе Белоруссии и ЕС связана не столько с реальными проблемами, которые могут создать 3 тыс. мигрантов, сколько с тем, что «Польше, Литве, Латвии выгодно раздувать этот кризис, особенно Польше».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала недопустимым использование миграционной проблемы в качестве предлога для введения новых санкций в отношении Белоруссии.

15 ноября главы МИД стран Евросоюза обсудят расширение санкций против Белоруссии в связи с ситуацией с мигрантами.