Глава МВД Украины Монастырский лично проверил охрану границы с Белоруссией
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Как отмечается, для противодействия потенциальному кризису с нелегальными мигрантами будут привлечены все пять структур МВД.
«Лично проверил состояние охраны государственной границы Украины с Республикой Беларусь», — написал Монастырский в Facebook.
Для усиления защиты границы дополнительно будут привлечены около 8,5 тыс. военнослужащих и полицейских.
Кроме того, у границы будет дежурить авиация МВД.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с литовским лидером Гитанасом Науседой пообещал адекватно реагировать на ситуацию с мигрантами на границах.