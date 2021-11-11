Глава МВД Украины Монастырский лично проверил охрану границы с Белоруссией

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Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в Волынской области лично проверил состояние охраны государственной границы с Белоруссией.
Глава МВД Украины Монастырский лично проверил охрану границы с Белоруссией
  • © Денис Монастирський
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Как отмечается, для противодействия потенциальному кризису с нелегальными мигрантами будут привлечены все пять структур МВД.

«Лично проверил состояние охраны государственной границы Украины с Республикой Беларусь», — написал Монастырский в Facebook.

Для усиления защиты границы дополнительно будут привлечены около 8,5 тыс. военнослужащих и полицейских.

Кроме того, у границы будет дежурить авиация МВД.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с литовским лидером Гитанасом Науседой пообещал адекватно реагировать на ситуацию с мигрантами на границах.

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