Глава МВД Украины Монастырский лично проверил охрану границы с Белоруссией

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в Волынской области лично проверил состояние охраны государственной границы с Белоруссией.

Как отмечается, для противодействия потенциальному кризису с нелегальными мигрантами будут привлечены все пять структур МВД.

«Лично проверил состояние охраны государственной границы Украины с Республикой Беларусь», — написал Монастырский в Facebook.

Для усиления защиты границы дополнительно будут привлечены около 8,5 тыс. военнослужащих и полицейских.

Кроме того, у границы будет дежурить авиация МВД.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с литовским лидером Гитанасом Науседой пообещал адекватно реагировать на ситуацию с мигрантами на границах.