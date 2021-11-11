В ООН призвали переместить беженцев с границы в «более безопасные» места Белоруссии
- AP
По его словам, Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международная организация по миграции вместе с Белорусским Красным Крестом доставили помощь «лицам, застрявшим на границах».
«Приоритетом сейчас должно стать предотвращение потери жизней и перемещение людей в более безопасные места в Белоруссии», — написал Гранди в Twitter.
Ранее представитель ООН в Белоруссии назвал катастрофической ситуацию с мигрантами на границе.