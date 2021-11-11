Министр обороны Латвии допустил участие НАТО в разрешении миграционного кризиса

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс допустил участие НАТО в разрешении миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши. Такое мнение он выразил в эфире Латвийского радио.

«Я думаю, что если Лукашенко пойдёт (на обострение ситуации. — RT), то Европейский союз и (я не могу исключить) даже НАТО будут вовлечены. Потому что мы должны свою границу защищать, и мы открывать границу не будем», — цитирует министра ТАСС.

Он также выразил уверенность в том, что Прибалтийские страны и Польша не будут принимать мигрантов, которые стремятся попасть в эти государства.

«Балтийские государства и Польша ни в какой мере не будут этих мигрантов принимать. Мы этого делать не будем», — сказал Пабрикс.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 11 ноября поручил Минобороны, КГБ и погранвойскам отслеживать передвижение войск НАТО и Польши.

Постоянный совет ОБСЕ обсудит миграционный кризис на границе ЕС.