Лукашенко поручил Минобороны и КГБ отслеживать передвижение войск НАТО и Польши

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил Минобороны, КГБ и погранвойскам отслеживать передвижение войск НАТО и Польши.
Лукашенко поручил Минобороны и КГБ отслеживать передвижение войск НАТО и Польши
  • РИА Новости

«Министерству обороны, КГБ, погранвойскам — обеспечить контроль за передвижением войск НАТО и Польши. Вы видите, что 15 тыс. уже военнослужащих, танки, бронетехника, вертолёты полетели с самолётами. Они подтянули к нашей границе, притом внаглую, не предупредив никого», — цитирует главу государства БЕЛТА.

Ранее Польша увеличила до 15 тыс. количество солдат на границе с Белоруссией.

В МИД Белоруссии назвали это нарушением норм.

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