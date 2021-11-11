Лукашенко поручил Минобороны и КГБ отслеживать передвижение войск НАТО и Польши
- РИА Новости
«Министерству обороны, КГБ, погранвойскам — обеспечить контроль за передвижением войск НАТО и Польши. Вы видите, что 15 тыс. уже военнослужащих, танки, бронетехника, вертолёты полетели с самолётами. Они подтянули к нашей границе, притом внаглую, не предупредив никого», — цитирует главу государства БЕЛТА.
Ранее Польша увеличила до 15 тыс. количество солдат на границе с Белоруссией.
В МИД Белоруссии назвали это нарушением норм.