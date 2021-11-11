Глава МИД Белоруссии заявил об отсутствии планов возвращать посла в Польшу

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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил в интервью РИА Новости, что белорусская сторона не планирует возвращать своего посла в Польшу.
Глава МИД Белоруссии заявил об отсутствии планов возвращать посла в Польшу
  • Reuters

«Ну не хотят наши соседи видеть посла — ради Бога… Мы не собирались направлять нашего посла в ближайшее время в Варшаву» — сказал Макей.

Осенью 2020 года Польша и Белоруссия обоюдно отозвали своих послов для консультации.

В октябре польский МИД отозвал часть дипломатического персонала из Белоруссии на консультации.

Также МИД Белоруссии попросил Польшу и Литву до 9 октября сократить дипломатическое присутствие в Белоруссии.

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