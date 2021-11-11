Экономист Дудчак назвал причины рекордного подорожания сала на Украине

Политолог, экономист Александр Дудчак прокомментировал в беседе с RT данные, согласно которым стоимость сала на Украине в ноябре достигла рекордной отметки — 185 гривен (примерно $7) за 1 кг.

Как отметил Дудчак, «дело не только именно в сале, это результат общей политики евроинтеграции, которая проявляется во многих вещах».

«Беда в том, что Украина могла бы совсем по-другому развиваться, но евроинтеграция, принятие правил Евросоюза, работа на тот рынок, потеря основных рынков дают такой результат», — добавил эксперт.

По его словам, наблюдается подорожание кормов и удобрений в сельском хозяйстве.

«Это отражается на стоимости и свинины, и курятины. Удивительно, что, допустим, есть производители той же курятины, которые требовали увеличения квот на поставку в Европу и не могли этого добиться, а теперь и они стали убыточными. Потому что не нужны европейцам производители ни курятины, ни сала, никакой другой продукции — здесь должен быть просто рынок сбыта, конкурентов надо уничтожать, что они успешно и делают, теперь это видно и по салу. Давно Украина импортирует ту же картошку из Саудовской Аравии и Египта. Но это просто частный случай проявления общей тенденции», — заключил собеседник RT.

Ранее украинское издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на данные украинского Минфина сообщило о том, что стоимость сала на Украине в ноябре достигла рекордной отметки — 185 гривен (примерно $7) за 1 кг.