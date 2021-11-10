В ЛНР рассказали о просьбе Киева поставлять электроэнергию из Донбасса

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Пресс-секретарь делегации самопровозглашённой ЛНР на минских переговорах Мария Ковшарь заявила о намерении Киева закупать энергоресурсы на неподконтрольных властям Украины территориях Донбасса.
В ЛНР рассказали о просьбе Киева поставлять электроэнергию из Донбасса
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«Вчера на подгруппе по экономическим вопросам украинская сторона обратилась с просьбой обсудить вопрос коммерческих поставок электроэнергии и угля с Донбасса на Украину», — приводит РИА Новости заявление Ковшарь.

Глава МИД ЛНР и полпред республики на минских переговорах Владислав Дейнего заявил, что республики Донбасса готовы обсуждать этот вопрос.

Он отметил, что в народных республиках «с пониманием отнеслись к этой проблеме».

Ранее полпред России на переговорах трёхсторонней контактной группы по Донбассу Борис Грызлов заявил, что представители Киева на заседании проигнорировали конструктивные предложения самопровозглашённых республик.

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