В ЛНР рассказали о просьбе Киева поставлять электроэнергию из Донбасса

Пресс-секретарь делегации самопровозглашённой ЛНР на минских переговорах Мария Ковшарь заявила о намерении Киева закупать энергоресурсы на неподконтрольных властям Украины территориях Донбасса.

«Вчера на подгруппе по экономическим вопросам украинская сторона обратилась с просьбой обсудить вопрос коммерческих поставок электроэнергии и угля с Донбасса на Украину», — приводит РИА Новости заявление Ковшарь.

Глава МИД ЛНР и полпред республики на минских переговорах Владислав Дейнего заявил, что республики Донбасса готовы обсуждать этот вопрос.

Он отметил, что в народных республиках «с пониманием отнеслись к этой проблеме».

Ранее полпред России на переговорах трёхсторонней контактной группы по Донбассу Борис Грызлов заявил, что представители Киева на заседании проигнорировали конструктивные предложения самопровозглашённых республик.