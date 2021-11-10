СНБО Украины решил ввести санкции за открытие представительства Никарагуа в Крыму

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении санкций за открытие дипломатического представительства Никарагуа в Крыму.

Об этом сообщило издание «СТРАНА.ua».

СНБО утвердил санкции против четырёх россиян и четырёх граждан Никарагуа.

В ноябре 2020 года Никарагуа открыло почётное консульство в Крыму. Украинское правительство предложило в связи с этим ввести санкции против Никарагуа.

В сентябре 2021 года Крым и Никарагуа подготовили документы для подписания двустороннего соглашения о сотрудничестве.

В Никарагуа признали Крым частью России в 2014 году.

Крым стал российским регионом после референдума в марте 2014 года, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.