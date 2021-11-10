СНБО Украины решил ввести санкции за открытие представительства Никарагуа в Крыму
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Об этом сообщило издание «СТРАНА.ua».
СНБО утвердил санкции против четырёх россиян и четырёх граждан Никарагуа.
В ноябре 2020 года Никарагуа открыло почётное консульство в Крыму. Украинское правительство предложило в связи с этим ввести санкции против Никарагуа.
В сентябре 2021 года Крым и Никарагуа подготовили документы для подписания двустороннего соглашения о сотрудничестве.
В Никарагуа признали Крым частью России в 2014 году.
Крым стал российским регионом после референдума в марте 2014 года, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.