Никарагуа откроет почётное консульство в Крыму

В Крыму 10 ноября откроется почётное консульство Никарагуа.

«Почётное консульство Никарагуа будет учреждено в Крыму. Посол Никарагуа в России прибывает в Крым», — приводит РИА Новости сообщение постпреда Крыма при президенте России, вице-премьера правительства республики Георгия Мурадова.

Мероприятия пройдут в Симферополе.

Посол Никарагуа в России Альба Асусена Торрес примет участие в открытии консульства. Это будет первое в Крыму зарубежное консульское учреждение.

Никарагуа признала Крым частью России в 2014 году.

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