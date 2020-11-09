Никарагуа откроет почётное консульство в Крыму

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В Крыму 10 ноября откроется почётное консульство Никарагуа.
Никарагуа откроет почётное консульство в Крыму
  • Reuters

«Почётное консульство Никарагуа будет учреждено в Крыму. Посол Никарагуа в России прибывает в Крым», — приводит РИА Новости сообщение постпреда Крыма при президенте России, вице-премьера правительства республики Георгия Мурадова.

Мероприятия пройдут в Симферополе.

Посол Никарагуа в России Альба Асусена Торрес примет участие в открытии консульства. Это будет первое в Крыму зарубежное консульское учреждение.

Никарагуа признала Крым частью России в 2014 году.

Ранее в Крыму оценили перспективы туристического сезона 2021 года.

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