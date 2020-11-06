В Крыму оценили перспективы туристического сезона 2021 года

Власти Крыма оценили перспективы туристического сезона 2021 года.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на Министерство курортов и туризма республики.

«Спрос на туризм внутри своей страны растёт в принципе. Понимаем, что этот сезон показал, насколько эффективен внутренний туризм, насколько это правильно и безопаснее — отдыхать в своей стране, поэтому абсолютно уверен, что перспективы у Крыма и в рамках 2021 года, и в рамках последующих лет очень серьёзные», — заявил глава ведомства Вадим Волченко.

По его словам, это подтверждает и поддержка со стороны федерального правительства.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что Санкт-Петербург стал самым популярным городом России по программе туристического кешбэка.