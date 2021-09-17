Крым и Никарагуа подпишут двустороннее соглашение о сотрудничестве

Крым и Никарагуа подготовили документы для подписания двустороннего соглашения о сотрудничестве.

Об этом было объявлено во время встречи в Симферополе главы Крыма Сергея Аксёнова и чрезвычайного и полномочного посла Никарагуа в России Альбы Асусены Торрес Мехия, сообщает «Крыминформ».

«Рамочное соглашение, которое общими усилиями было подготовлено, заложит основу в развитие наших двусторонних отношений, несмотря на географическое расположение наших государств», — заявил почётный консул Никарагуа в Крыму Олег Белавенцев.

Со своей стороны, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов рассказал, что республика присоединится к празднованию 200-летия независимости Никарагуа. Запланирована, в частности, тематическая фотовыставка.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Казани между столицами Татарстана и Молдавии подписан протокол о намерениях по установлению дружественных отношений.