Макей: Минск в этом году пресёк 11 каналов нелегальной миграции

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Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что в этом году Минском пресечено 11 каналов нелегальной миграции, около 700 человек задержаны за попытку незаконно пересечь границу.
Макей: Минск в этом году пресёк 11 каналов нелегальной миграции
  • РИА Новости

«Мы как защищали и охраняли границу, так и продолжаем. Только в этом году около 700 лиц было задержано за попытку пересечь границу, пресечено 11 потоков нелегальной миграции, заведено 14 уголовных дел», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что транспортировка мигрантов через Белоруссию является государственной контрабандой.

Министры иностранных дел стран Евросоюза 15 ноября обсудят расширение санкций в отношении Белоруссии в связи с ситуацией с мигрантами.

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