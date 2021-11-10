В ФРГ назвали транспортировку мигрантов через Белоруссию «государственной контрабандой»

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Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что транспортировка мигрантов через Белоруссию является государственной контрабандой.
В ФРГ назвали транспортировку мигрантов через Белоруссию «государственной контрабандой»
  • AP

«То, что там устроило правительство, режим в Минске, — это государственная контрабанда. Это на 100% происходит за счёт людей, которых фальшивыми обещаниями заманивают в страну, которые платят за это деньги в надежде, что это путь в Европейский союз», — приводит РИА Новости слова Зайберта.

Говоря о судьбе мигрантов, он отметил, что «это мало назвать унижающим человеческое достоинство». 

«Всё это происходит как гибридная атака на Европейский союз», — добавил Зайберт.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел стран Евросоюза 15 ноября обсудят расширение санкций в отношении Белоруссии в связи с ситуацией с мигрантами.

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