В ФРГ назвали транспортировку мигрантов через Белоруссию «государственной контрабандой»
- AP
«То, что там устроило правительство, режим в Минске, — это государственная контрабанда. Это на 100% происходит за счёт людей, которых фальшивыми обещаниями заманивают в страну, которые платят за это деньги в надежде, что это путь в Европейский союз», — приводит РИА Новости слова Зайберта.
Говоря о судьбе мигрантов, он отметил, что «это мало назвать унижающим человеческое достоинство».
«Всё это происходит как гибридная атака на Европейский союз», — добавил Зайберт.
Ранее сообщалось, что министры иностранных дел стран Евросоюза 15 ноября обсудят расширение санкций в отношении Белоруссии в связи с ситуацией с мигрантами.