Лукашенко прокомментировал ситуацию на границе с Польшей

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью главному редактору журнала «Национальная оборона» Игорю Коротченко прокомментировал ситуацию с мигрантами на границе с Польшей и Литвой.
Лукашенко прокомментировал ситуацию на границе с Польшей
  • AP

«Бороться сегодня против мигрантов (танками. — RT) «Леопардами»? Вы меня извините. Мы с вами, люди военные, понимаем, что такое сегодня вести войну с этими несчастными людьми на границе Польши, допустим, с Беларусью и выдвигать колонны танков. Ясно, что это какая-то тренировка или шантаж», — сказал глава государства, видео с его ответами опубликовало агентство БЕЛТА.

По словам Лукашенко, Белоруссия этому спокойно противостоит.

«Мы не задираемся, как некоторые в России пописывают и наши беглые там с ними. Потому что мы знаем, что если, не дай бог, мы допустим какую-то ошибку, если мы оступимся, то это сразу же вовлечёт в этот водоворот Россию. А это крупнейшая ядерная держава. Я не безумец. Я прекрасно понимаю, к чему это может привести», — сказал президент.

Он добавил, что белорусская сторона отдаёт себе отчёт и знает своё место, но «на колени не станет».

9 ноября президент России Владимир Путин обсудил с Александром Лукашенко ситуацию вокруг беженцев на границах Белоруссии с Польшей и Литвой.

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