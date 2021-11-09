В ДНР заявили, что ВСУ оборудовали траншеи в Старомарьевке

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Глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова в интервью РИА Новости сообщила, что ВСУ захватили посёлок Старомарьевка на линии соприкосновения в Донбассе, а также вывесили там украинский флаг и вырыли траншеи.
В ДНР заявили, что ВСУ оборудовали траншеи в Старомарьевке
  • Reuters

«Украинские вооружённые формирования де-факто взяли под контроль этот населённый пункт, хотя он находился в «серой зоне», был демилитаризован и не находился ни под контролем ВСУ, ни под контролем Народной милиции ДНР. Но сейчас украинские вооружённые формирования продвинулись вперёд, по сути, захватили Старомарьевку, вывесили там украинский флаг, возвели новые фортификационные сооружения, оборудовали траншеи», — сказала она.

27 октября глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ захватили село Старомарьевка на линии разграничения в Донбассе.

После этого в МИД России прокомментировали сообщения об удержании украинскими солдатами в «серой зоне» 37 российских граждан.

Там отметили, что ситуация в селе осложнена «фильтрационными мероприятиями» со стороны украинских военнослужащих. В МИД рассказали, что у граждан, имеющих паспорта России и ДНР, «эти документы изымались, а их владельцы подвергались насильственным действиям».

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