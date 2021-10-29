В МИД России отреагировали на сообщения о пленении 37 россиян солдатами ВСУ

В МИД России прокомментировали сообщения СМИ об удержании солдатами Вооружённых сил Украины в «серой зоне» села Старомарьевка в Донбассе 37 российских граждан.

В ведомстве заявили, что ситуация в селе осложнена «фильтрационными мероприятиями» со стороны украинских военнослужащих, которые вводят там комендантский час и ограничивают передвижение мирных жителей для проверки паспортного режима.

«У граждан, имеющих паспорта России и ДНР, эти документы изымались, а их владельцы подвергались насильственным действиям. Это даже вызвало вооружённую эскалацию, которая обсуждалась на заседании контактной группы 27 октября. К счастью, во время обстрелов пострадали только здания», — говорится в заявлении МИД России.

По информации министерства, к настоящему времени у въезда в Старомарьевку появились представители Международного Комитета Красного Креста (МККК) и сотрудники Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

«Продолжаем следить за развитием обстановки. Призываем наших партнёров по «нормандскому формату» и ОБСЕ побудить Киев к прекращению насильственных действий против местных жителей», — отмечается в документе.

В заключение в МИД заявили, что Москва будет принимать все возможные меры для защиты прав и интересов граждан России, где бы они ни находились.

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин ранее заявил о захвате села Старомарьевка на линии разграничения в Донбассе.

Полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов утверждает, что Киев пытается спровоцировать Донбасс на возобновление боевых действий.