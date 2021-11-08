Белоруссия не видит объективных причин для закрытия польского пункта пропуска «Кузница»

Белорусская сторона не видит объективных причин для закрытия польского пункта пропуска «Кузница», сообщил Госпогранкомитет Белоруссии.

В ведомстве напомнили, что автодорожный международный пункт пропуска «Кузница Белостокская» (с белорусской стороны — «Брузги») утром 9 ноября в одностороннем порядке останавливает оформление лиц и транспортных средств, которые следуют через границу.

«Объективных причин для принятия такого решения белорусская сторона не видит», — подчеркнули там.

«При возобновлении работы польского пункта пропуска белорусские службы готовы обеспечить оформление в штатном режиме», — добавили пограничники.

Как сообщалось ранее, из-за ситуации с мигрантами на польской границе Польша закрывает пункт пропуска «Кузница».

По оценкам Варшавы, у границ Польши находятся 3—4 тыс. мигрантов.