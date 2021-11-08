Белорусские пограничники сообщили о звуках стрельбы с польской стороны
- Reuters
«Стрельба слышна с польской стороны», — сказал он, комментируя соответствующие сообщения СМИ.
Как ранее заявили белорусские пограничники, перед польскими заграждениями на линии границы находятся более 2 тыс. беженцев.
8 ноября покинувшие территорию Белоруссии нелегальные мигранты предприняли первые попытки пересечь польскую границу.
Польские силовики задействовали авиацию на месте скопления мигрантов. По заявлениям белорусского погранкомитета, часть беженцев «перешли к более решительным действиям и начали разрушать польские заграждения».