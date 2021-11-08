Белорусские пограничники сообщили о звуках стрельбы с польской стороны

Белорусские пограничники сообщили, что звуки стрельбы на границе с Польшей раздаются с польской стороны, сообщил РИА Новости официальный представитель госпогранкомитета Антон Бычковский.

«Стрельба слышна с польской стороны», — сказал он, комментируя соответствующие сообщения СМИ.

Как ранее заявили белорусские пограничники, перед польскими заграждениями на линии границы находятся более 2 тыс. беженцев.

8 ноября покинувшие территорию Белоруссии нелегальные мигранты предприняли первые попытки пересечь польскую границу.

Польские силовики задействовали авиацию на месте скопления мигрантов. По заявлениям белорусского погранкомитета, часть беженцев «перешли к более решительным действиям и начали разрушать польские заграждения».