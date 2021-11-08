Омбудсмен Украины уверена, что в Грузии окажут Саакашвили нужную медпомощь

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Украинский омбудсмен Людмила Денисова прокомментировала отправление экс-президента Грузии в тюремную больницу. По её мнению, грузинская власть «не хочет смерти Михаила Саакашвили» и «будет его спасать».
Омбудсмен Украины уверена, что в Грузии окажут Саакашвили нужную медпомощь
  • Reuters

«Сложно сказать, сколько минут осталось в его жизни. Я думаю, грузинская власть понимает, что может потерять третьего президента Грузии, а мы можем потерять гражданина Украины. Поэтому нужно всем бороться для того, чтобы всё-таки помощь, о которой мы сейчас можем только мечтать, что она будет предоставлена Михаилу, смогла продлить его жизнь», — цитирует правозащитницу «Украина 24».

Ранее мать Саакашвили Гиули Аласания заявила, что экс-президента вывезли из тюрьмы на вертолёте в неизвестном направлении.

После этого Специальная пенитенциарная служба сообщила, что он переведён в тюремную больницу.

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