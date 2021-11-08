Лавров: глава ЦРУ подтвердил необходимость соблюдения Минских соглашений

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бёрнс подтвердил необходимость соблюдения Минских соглашений для урегулирования ситуации в Донбассе.

Об этом он сказал на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Венесуэлы Феликсом Пласенсией.

RT вёл трансляцию пресс-конференции.

«Напомню, что и на встрече президентов Путина и Байдена в Женеве в июне этого года, и в ходе недавних визитов замгоссекретаря США Виктории Нуланд и директора ЦРУ Бёрнса в ходе их контактов с российскими руководителями, на всех этих встречах и президент США, и его подчинённые прямо подтверждали необходимость выполнения минских договорённостей, включая особый статус Донбасса», — заявил Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства призвал Вашингтон объяснить украинским властям, что необходимость соблюдения Минских соглашений является позицией США и Совбеза ООН, которую «необходимо уважать».

Лавров считает, что это бы ускорило разрешение ситуации на Украине.

2 ноября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Москве с Бёрнсом.

Также встречу с главой ЦРУ провёл директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

8 ноября в Кремле сообщили, что российский президент Владимир Путин и глава ЦРУ провели телефонный разговор.