Историк предложил Зеленскому почитать мемуары Манштейна о битве за Киев
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Ранее Зеленский в Telegram заявил, что Красная армия в 1943 году в боях за Киев якобы бросила «на верную смерть» тысячи плохо вооружённых человек.
«Освобождение Киева и всей Украины в целом было одной из самых блестящих операций Красной армии», — приводит РИА Новости слова Буранова.
Эксперт посоветовал политику почитать последнюю треть мемуаров немецкого фельдмаршала Манштейна, который руководил действиями нацистов в том регионе.
«И даже он, будучи противником, даёт высокую оценку действиям Красной армии», — заявил Буранов.
По мнению историка, такими заявлениями Зеленский пытается следовать современной конъюнктуре, которая сложилась на Украине.
В октябре аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины опубликовал словарь названий и терминов, в котором предлагается отказаться от использования названия «Великая Отечественная война».