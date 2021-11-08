Историк предложил Зеленскому почитать мемуары Манштейна о битве за Киев

Эксперт Российского военно-исторического общества Никита Буранов посоветовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому почитать мемуары фельдмаршала нацистской Германии Эриха фон Манштейна, который высоко оценил действия Красной армии в битве за Киев.

Ранее Зеленский в Telegram заявил, что Красная армия в 1943 году в боях за Киев якобы бросила «на верную смерть» тысячи плохо вооружённых человек.

«Освобождение Киева и всей Украины в целом было одной из самых блестящих операций Красной армии», — приводит РИА Новости слова Буранова.

Эксперт посоветовал политику почитать последнюю треть мемуаров немецкого фельдмаршала Манштейна, который руководил действиями нацистов в том регионе.

«И даже он, будучи противником, даёт высокую оценку действиям Красной армии», — заявил Буранов.

По мнению историка, такими заявлениями Зеленский пытается следовать современной конъюнктуре, которая сложилась на Украине.

В октябре аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины опубликовал словарь названий и терминов, в котором предлагается отказаться от использования названия «Великая Отечественная война».