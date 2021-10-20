В Госдуме осудили идею СНБО Украины отказаться от названия «Великая Отечественная война»

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT публикацию аппаратом СНБО Украины словаря, в котором предлагается отказаться от использования названия «Великая Отечественная война».

«Наверное, каждому человеку, живущему на постсоветском пространстве, интересно посмотреть в глаза тем людям, которые предали память своих отцов, дедов, прадедов», — заявил Водолацкий.

Депутат добавил, что не сам украинский народ, который «власти запугали», должен давать оценку происходящим в стране событиям, а международное сообщество.

По его словам, украинские власти любыми путями пытаются «оторвать Украину от своей исторической памяти».

«Они просто не понимают одного: когда страна, народ теряет свою историческую память, он подвергает себя разрушению, уничтожению. Отрезая этот корень, естественно, дерево украинского народа начинает засыхать. Такие действия, которые происходят последние годы, — они уничтожают всё доброе, хорошее, которое было на Украине», — заключил парламентарий.

Ранее аппарат СНБО опубликовал словарь названий и терминов, в котором предлагается отказаться от использования названия «Великая Отечественная война».

Словарь новых названий рекомендуется использовать властям, дипломатам и СМИ «в связи с оккупацией Крыма и части Донбасса».

Например, термин «Великая Отечественная война» в словаре упоминается в разделе «Терминология, связанная с пропагандой и политикой исторической памяти».

Термин значится в графе «Фейк/клише». Вместо него предлагается использовать названия «Вторая мировая война» и «советско-немецкая война».