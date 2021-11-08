В Армении более 170 человек госпитализированы с кишечной инфекцией
По информации ведомства, все пациенты заявили, что посещали два пункта общественного питания «Ташир пицца» в Ереване.
«Общее число граждан, у которых появились признаки кишечной инфекции после посещения пиццерий «Ташир пицца», достигло 171», — приводит агентство сообщение национального центра по контролю и профилактике заболеваний.
Отмечается, что в стационаре остаются 99 пострадавших в состояниях лёгкой и средней тяжести.
Ранее сообщалось, что порядка 30 человек госпитализированы с отравлением из отеля в Хургаде.