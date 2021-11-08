В Армении более 170 человек госпитализированы с кишечной инфекцией

В Армении свыше 170 человек доставлены в больницы с кишечной инфекцией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минздрав Армении.

По информации ведомства, все пациенты заявили, что посещали два пункта общественного питания «Ташир пицца» в Ереване.

«Общее число граждан, у которых появились признаки кишечной инфекции после посещения пиццерий «Ташир пицца», достигло 171», — приводит агентство сообщение национального центра по контролю и профилактике заболеваний.

Отмечается, что в стационаре остаются 99 пострадавших в состояниях лёгкой и средней тяжести.

Ранее сообщалось, что порядка 30 человек госпитализированы с отравлением из отеля в Хургаде.