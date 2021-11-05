Депутат Рады высказался о ситуации с работой энергоблоков ТЭС на Украине

Депутат Верховной рады от «Батькивщины», первый заместитель председателя комитета по вопросам бюджета Иван Крулько в эфире телеканала «Наш» высказался о ситуации с работой энергоблоков ТЭС на Украине.

«У нас... действуют 88 энергоблоков ТЭС, которые вырабатывают электроэнергию, которой балансируют атомную энергетику», — цитирует РИА Новости Крулько.

По его словам, «на сегодняшний день из 88 энергоблоков функционируют 37, 51 не функционирует».

Он отметил, что «из них половина не работает по так называемой аварийной заявке».

«Это недостаток топлива. То есть они готовы, но не функционируют», — заявил депутат.

Ранее сообщалось, что Белоруссия в рамках договора об оказании аварийной помощи по запросу Украины начала поставки электроэнергии в её энергосистему.

Позднее в «Укрэнерго» заявили, что Украина вынуждена была активировать аварийную помощь из энергосистемы Белоруссии из-за повышенной аварийности на энергоблоках ТЭС.