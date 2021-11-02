В «Укрэнерго» объяснили запрос аварийной помощи от энергосистем Белоруссии

Украина вынуждена была активировать аварийную помощь из энергосистемы Белоруссии из-за повышенной аварийности на энергоблоках ТЭС, заявили в «Укрэнерго».

«Сегодня, 2 ноября, с 13:00 до 20:00 в связи с дефицитом мощности в ОЭС Украины НЭК «Укрэнерго» вынужденно активировала аварийную помощь из энергосистемы Беларуси. Ориентировочный объём аварийной помощи составляет около 3500 МВт·ч. Причины дефицита мощности — повышенная аварийность на энергоблоках тепловых электростанций в период сезонного роста потребления», — сообщили в компании.

Там добавили, что 2 ноября наблюдались значительная переработка электроэнергии на ГЭС и снижение генерации ВИЭ.

В частности, на «ДТЭК Кураховская ТЭС» задержан выход из планового ремонта блока №8, который переведён на аварийный ремонт до конца суток 5 ноября.

Кроме того, в первой половине дня 2 ноября был выведён в ремонт корпус 1А «ДТЭК Криворожская ТЭС».

Ранее Белоруссия в рамках договора об оказании аварийной помощи по запросу Украины начала поставки электроэнергии в её энергосистему.