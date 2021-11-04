Путин отметил важность стабильной ситуации на границе Белоруссии и России
RT вёл трансляцию с заседания.
«Особое значение приобретает задача формирования на наших внешних границах атмосферы стабильности и безопасности. Мы намерены сообща противостоять любым попыткам вмешательства во внутренние дела наших суверенных государств», — сказал Путин.
Он также отметил, что Москва продолжит оказывать помощь Минску.
«Россия, конечно, будет продолжать оказывать помощь братском белорусскому народу, никаких сомнений здесь нет», — указал Путин.
Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск намерены усилить региональную группировку войск, которая является «надёжным щитом для всего постсоветского пространства».