Путин отметил важность стабильной ситуации на границе Белоруссии и России

Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания высшего Госсовета Союзного государства заявил, что в настоящее время стабильность на границе России и Белоруссии приобретает особое значение.

RT вёл трансляцию с заседания.

«Особое значение приобретает задача формирования на наших внешних границах атмосферы стабильности и безопасности. Мы намерены сообща противостоять любым попыткам вмешательства во внутренние дела наших суверенных государств», — сказал Путин.

Он также отметил, что Москва продолжит оказывать помощь Минску.

«Россия, конечно, будет продолжать оказывать помощь братском белорусскому народу, никаких сомнений здесь нет», — указал Путин.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск намерены усилить региональную группировку войск, которая является «надёжным щитом для всего постсоветского пространства».