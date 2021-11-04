Лукашенко: Москва и Минск намерены усилить региональную группировку войск

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск намерены усилить региональную группировку войск, которая, по словам белорусского лидера, является «надёжным щитом для всего постсоветского пространства».
Лукашенко: Москва и Минск намерены усилить региональную группировку войск
  • РИА Новости

«Нельзя не отметить тесное сотрудничество в сфере обороны. Как показали последние события, региональная группировка войск Союза является надёжным щитом безопасности не только для наших стран, но и всего постсоветского пространства», — заявил он на заседании Высшего Госсовета Союзного государства Белоруссии и России, которое организовано в дистанционном формате.

Лукашенко отметил, что Москва и Минск не прячут «намерений усиливать эту группировку в будущем».

Ранее глава российского Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что НАТО укрепляет свою военную инфраструктуру в непосредственной близости от границ Союзного государства России и Белоруссии.

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