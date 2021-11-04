«Намерены сообща противостоять любым попыткам вмешательства»: Путин — о Союзном государстве

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеосвязи принял участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства. В ходе встречи был утверждён пакет важных интеграционных документов и проведён анализ итоги торгово-экономического сотрудничества России и Белоруссии за 2020 и первую половину 2021 года. RT вёл трансляцию.