Лукашенко выразил соболезнования в связи с крушением самолёта под Иркутском

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи с крушением под Иркутском самолета Ан-12 белорусской авиакомпании «Гродно».
Лукашенко выразил соболезнования в связи с крушением самолёта под Иркутском
  • globallookpress.com
  • © Irkutsk Region Government

«Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования родным и близким экипажа транспортного самолета АН-12 авиакомпании «Гродно», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы главы белорусского государства.

Отмечается, что от имени белорусского народа и от себя лично Лукашенко выразил семьям погибших членов экипажа искренние слова соболезнования и поддержки в связи с тяжёлой, невосполнимой утратой. 

Ранее Следственный комитет Белоруссии начал проверку по факту крушения в Иркутской области самолёта Ан-12 Авиакомпании Гродно.

По данным белорусского Минтранса, в самолёте находились двое россиян, двое украинцев и трое белорусов.

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