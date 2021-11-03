Лукашенко выразил соболезнования в связи с крушением самолёта под Иркутском

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи с крушением под Иркутском самолета Ан-12 белорусской авиакомпании «Гродно».

«Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования родным и близким экипажа транспортного самолета АН-12 авиакомпании «Гродно», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы главы белорусского государства.

Отмечается, что от имени белорусского народа и от себя лично Лукашенко выразил семьям погибших членов экипажа искренние слова соболезнования и поддержки в связи с тяжёлой, невосполнимой утратой.

Ранее Следственный комитет Белоруссии начал проверку по факту крушения в Иркутской области самолёта Ан-12 Авиакомпании Гродно.

По данным белорусского Минтранса, в самолёте находились двое россиян, двое украинцев и трое белорусов.